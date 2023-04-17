الدبيبة يوجه الصحة الحيوانية بتسهيل إجراءات الموردين

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته للمركز الوطني للصحة الحيوانية بضرورة تسهيل الإجراءات للموردين، من خلال فتح ساحات جديدة بعد توفر الإشتراطات الصحية، والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي للمساهمة في تسهيل الإجراءات خلال المدة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة اليوم الاثنين، بديوان مجلس الوزراء مع عدد من موردي المواشي واللحوم في عدد من المناطق الليبية، لمناقشة الإجراءات المتخذة لتوريد المواشي إستعدادا لعيد الأضحى المبارك وذلك لتسهيلها.

واقتصرت ملاحظات الموردين على فتح عدد من الساحات بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية، وتسهيل عدد من الإجراءات المصرفية لفتح الاعتمادات المستندية للمربين، مشيرين لعدد من الإجراءات المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتي ساهمت في استقرار عمل الموردين.