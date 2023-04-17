خارجية باشاغا تدعو الأطراف السودانية إلى الكف عن تدمير البلاد

دعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا جميع الأطراف في السودان للكف فورا عن تدمير البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن قلقها لما يجري حاليا في السودان داعية جميع الأطراف إلى الكف فوراً عن تدمير البلاد، ونشر الذعر بين السكان وإراقة الدماء من أجل سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف والحفاظ على سيادة ووحدة السودان.

وأكدت وزارة الخارجية على ما جاء في اجتماع الجامعة العربية الذي حث الأطراف على وقف العمليات العسكرية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء الأزمة بشكل مرضٍ للجميع.