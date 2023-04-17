مفتاح: التقارب المصري التركي يساعد بحل ملفات ليبية عالقة

الوطن| رصد

قال الخبير السياسي حسين مفتاح، إن التوافق بين مصر وتركيا يسهم بقدر كبير في حل عدة ملفات عالقة في الأزمة الليبية، باعتبار أن تركيا مساهمة بشكل كبير في تأزم الوضع في ليبيا، عبر دعمها أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى، والتواجد العسكري في ليبيا.

ويرى مفتاح، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه حال تراجعت تركيا عن دورها السلبي في ليبيا، والقبول بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار وإخراج قواتها والمرتزقة، سيكون هناك حلول.

ولفت إلى أن مصر معنية باستقرار ليبيا لما تمثله من دعم للأمن القومي في البلدين، وهو ما تسعى له القاهرة عبر تقاربها مع أنقرة.

وبحسب حسين مفتاح، فإن مسار الانتخابات غير واضح، في ظل تدخلات أجنبية عبر السفارات الموجودة في طرابلس، مع غياب الآليات الحقيقية لإجراء الانتخابات والدخول في خطوات تستغرق الكثير من الوقت دون نتائج.

وتابع: “التقارب “المصري – التركي” يساعد في المسار العسكري والأمني بالدرجة الأولى، بما يساعد نسبيا في تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات المرتقبة”.