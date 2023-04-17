الشرق الأوسط: القاهرة ستطلع صالح وحفتر على نتائج زيارة شكري إلى تركيا

ليبيا- نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر ليبية ومصرية رفضت الإفصاح عن هويتها عن سلسلة اتصالات ستجريها القاهرة قريبًا مع مجلس النواب في ليبيا.

ووفقًا لما ورد في الصحيفة وتابعته صحيفة المرصد، سيتم إطلاع المجلس والقيادة العامة للقوات المسلحة على نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، فيما بينت المصادر أن هذه الاتصالات تندرج في سياق التنسيق والتشاور المستمر بين السلطات المصرية والليبية.

وبحسب الصحيفة اللندنية، لم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات مع توضيح مفاده أن زيارة قريبة سيقوم بها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى القاهرة.