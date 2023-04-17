الوافي: قانون الانتخابات جاهز منذ انتخابات المؤتمر الوطني

الوطن| رصد

قال المرشح الرئاسي، الشريف الوافي، إن قانون الانتخابات جاهز منذ انتخابات المؤتمر الوطني ومقترح فبراير، وقانون رقم 1 من مجلس النواب، المهم اضافة نظام القائمة الحزبية، وليس أي قائمة كما حصل أيام انتخابات المؤتمر الوطني بحيث يقوم عشر أشخاص بتكليف قائمة وهذه جاءت للمؤتمر بمشاكل.

أضاف الوافي في منشور له عبر فيسبوك: “الحزب يملك المقعد وليس المترشح وهذه ثمرة تعني عدم انفراد المترشح بآرائه، ومن وقع على التعهد في انتخابات الحوار السياسي تونس جنيف لا يحق له الترشح، ومزدوج الجنسية يتنازل عنها قبل الترشح ويوثق تنازله لدى وزارة العدل والخارجية وعليهم المتابعة ويحق له الدخول في المنافسة ولا ينتظر الرد”.

وتابع: “الرتب العسكرية القيادية يستقيل قبل الترشح، والمناصب القيادية كمجلس رئاسة النواب والدولة والرئاسي ورؤساء الحكومتين يستقيلوا قبل الترشح، وإذا قام باتيلي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى فلا يحق لهم الترشح للنواب أو الرئاسي، وهذا اجتهاد بسيط ودخول في العمق اذا تريدوا وطن لا داعي للمماطلة والبيروقراطية”.