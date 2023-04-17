الغاز الليبي يقرب إيطاليا من الاستغناء عن روسيا.. ما القصة؟

قالت الحكومة الإيطالية، إنها خفضت حصة إمداداتها من الغاز الروسي إلى 10% مستفيدة من توقيع صفقات طاقة جديدة مع ليبيا والجزائر.

وأضاف وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، في تصريحات نشرتها صحيفة “كورييري ديلا صيرا” الإيطالية: “كنا نوفر 40% من احتياجاتنا من الغاز عبر روسيا، واليوم انخفضت النسبة إلى ما يزيد قليلا على 10%، وبالتالي تغلبنا بشكل فعال على اعتمادنا على موسكو”.

وأشار الوزير إلى أن هذا الخفض يقابله زيادة واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من الشرق عبر البحر الأدرياتيكي من أذربيجان ومن أفريقيا بفضل الاتفاقيات الجديدة مع الجزائر وليبيا.

وفي 28 يناير الماضي، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الطاقة الإيطالية «إيني» اتفاقا لإنتاج الغاز بقيمة ثمانية مليارات دولار بهدف تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

ووُقع الاتفاق خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس، ويرمي إلى زيادة إنتاج الغاز للسوق المحلية الليبية وكذلك الصادرات من خلال تطوير حقلي غاز بحريين، وقالت «إيني» في بيان إن الإنتاج سيبدأ في العام 2026 ويستهدف الوصول إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا.