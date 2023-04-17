الدبيبة يلتقي موردي المواشي واللحوم

التقى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء، عدداً من موردي المواشي واللحوم في عدد من المناطق الليبية، لمناقشة الإجراءات المتخذة لتوريد المواشي استعداداً لعيد الأضحى وذلك لتسهيلها.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن الموردين أعربوا عن امتنانهم على اهتمام الدبيبة بتوفير الأضاحي والاستماع للصعوبات التي تواجههم لتوريد الكميات المناسبة، لمساعدة المواطنين خلال عيد الأضحى.

واقتصرت الملاحظات، على فتح عدد من الساحات بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية، وتسهيل عدد من الإجراءات المصرفية لفتح الاعتمادات المستندية للمربين، وفقا للبيان الصادر.

وأشار الموردون، إلى أن عدد من الإجراءات المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي، ساهمت في استقرار عمل الموردين.

وأصدر الدبيبة، تعليماته للمركز الوطني للصحة الحيوانية بضرورة تسهيل الإجراءات للموردين، من خلال فتح ساحات جديدة بعد توفر الاشتراطات الصحية، والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي للمساهمة في تسهيل الإجراءات خلال المدة القادمة، بحسب بيان حكومة الدبيبة.