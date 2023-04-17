وزارة الداخلية: القبض على متهم بالقتل في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على متهم بالقتل بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الدخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه من خلال البحث والتحري من قبل مكتب البحث الجنائي طرابلس حول واقعة قتل شخص حدثت بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي تمكن أعضاء المكتب من ضبط شخص استدرج المجني عليه ووضع كمين له من خلال جلبه لشخص آخر قام بقتله مقابل مبلغ من المال وقدره 250.000 ألف دينار ليبي.

وأشارت وزارة الداخلية إلى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية كانت بحوزة المتهم خلال القبض عليه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى المركز المختص؛ مع استمرار البحث والتحري لضبط باقي المتهمين.