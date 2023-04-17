القبض على تشكيل عصابي بسرقة شاليهات الجوهرة في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن تمكن قسم البحث الجنائي من القبض على شخص يدير تشكيل عصابي متكون من ثلاثة أشخاص قامو بسرقة أكثر من شاليه بمصيف الجوهرة وتقدر المسروقات بحوالي 100.000 ألف دينار ليبي.

وعُقب تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الإجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة آلية نوع هيونداي اتش ون قامو بالسطو على إحدى الشاليهات بمصيف الجوهرة وسرقة كامل محتوياته وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بإنتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وجمع المعلومات .

وتم إنتقال أعضاء التحريات وتم التواصل مع مالك الشاليه الذي تعرض للسرقة وأفاد أن المسروقات تقدر بمبلغ وقدره 50.000 ألف دينار وتم اللقاء مع مواطن آخر افاد أيضا بسرقة محتويات الشاليه الخاص به وتقدر محتوياته بمبلغ 20.000 ألف دينار وبالبحث والتحري تم الإشتباه بأحد افراد البوابة الرئيسية للمصيف كونه طلب من أعضاء البوابة المكلفين السماح للمركبة سالفة الذكر بالدخول إلى المصيف وعلى الفور تم ضبطه والإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ن.م.أ من مواليد 1991 وإعترف بسرقة أكثر من شاليه داخل مصيف الجوهرة وكان برفقته المدعو ح.م.ب وهوا موقوف بمؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة واقعة أخري والمدعو ع.م.ا جاري البحث عنه وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل…