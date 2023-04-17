السايح: مفوضيتنا مستقلة ولا تدخلات أجنبية في عملها ومن يروج لخلاف هذا باثٌّ للسموم

ليبيا- أجرت صحيفة الصباح الليبية مقابلة صحفية في وقت سابق من أبريل الجاري مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بشأن الاستعدادات للعمليات الانتخابية.

المقابلة التي تابعتها صحيفة المرصد، أشار من خلالها السايح لجملة من المعطيات الفنية لهذه العمليات المخطط لها هذا العام وفيما يلي نص المقابلة:

س/ كل الأنظار متجهة حاليا نحو العملية الانتخابية المخطط عقدها هذا العام، ما مدى جاهزية المفوضية واستعداداتها لتنفيذ العمليات الانتخابية التي أقرها التعديل الـ13 من الإعلان الدستوري؟

ج/ الخبرة التي اكتسبتها كوادر المفوضية خلال الـ10 سنوات الماضية جعلت جاهزيتها على مستوى متابع لمتغيرات العملية السياسية ذات العلاقة بمسار الانتخابات، فأي تطور على الصعيد السياسي من المؤكد انعكاسه على ملامح العملية الانتخابية محل اتفاق الاطراف السياسية.

فالتعديل الأخير في الإعلان الدستوري جاء بـ3 عمليات انتخابية متزامنة، وهذا العدد من العمليات غير مسبوق في الخطط الموضوعة من قبل المفوضية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في البنية التحتية أولًا، ومن ثم الموارد البشرية التي سوف تنخرط في تنفيذ تلك العمليات ثانيًا.

ونحن حاليًا نعمل على توسعة ما يعرف بـ”بمركز الإحصاء والعد” لكي يستوعب عملية حصر نتائج العمليات الانتخابية الـ3 بهدف الإعلان عنها خلال فترة زمنية وجيزة، كذلك نعمل على توسعة مركز المساعدة وهو المركز المعروف بــالخط 1441 والمعني بالرد على استفسارات الناخبين.

لكي يستوعب أكبر عدد من اتصالاتهم خلال فترة التسجيل وتوزيع البطاقات على الناخبين، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع أساسات مشروع الرقابة الذاتية الذي سيطبق خلال يوم الاقتراع للعملية القادمة الذي يهدف إلى تعزيز سيطرة المفوضية على سير عملية الاقتراع والتأكد من إنجازها وفق القانون واللوائح التنظيمية، وهنالك العديد من الاستعدادات الفنية قيد التحضير والتجهيز لا يتسع المجال لذكرها بالتفصيل.

س/ ما هي المعطيات الفنية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية الواردة في التعديل الـ13 من الإعلان الدستوري؟

ج/ لقد أقر التعديل الـ13 من الإعلان الدستوري الصادر في الـ21 من فبراير من العام 2023 في مادته الـ30 ما يلي:

أولًا: 3 عمليات انتخابية تتمثل في انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ وسوف تنفذ العمليات الـ3 بشكل متزامن.

ثانيًا: العمليات الانتخابية الـ3 سوف تنفذ بنظام الجولتين أي أن شرط الفوز بأي من مقاعد تلك العمليات يجب أن يحقق “50%+1” من أصوات الناخبين يوم الاقتراع، وإن لم يتحقق يصار إلى الجولة الثانية.

ثالثًا: سوف تلغى كل العمليات الانتخابية في حالة تعذر أو تعثر إجراء عملية انتخاب الرئيس، أي أن انتخابات مجلس الأمة مرتبطة بنجاح عملية انتخاب الرئيس.

رابعًا: نظام الانتخاب هو النظام الفردي في العمليات الـ3، وقد يتبنى هذا النظام نوعين من الترشح الأول للمستقلين والثاني للأحزاب، وهذا يتوقف على خيارات لجنة “6+6” المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية.

خامسا: يجب أن تجرى الانتخابات خلال 240 يوما من دخول القوانين حيز التنفيذ أي أن المدة الزمنية لتنفيذ الانتخابات الـ3 تحسب ابتداء من تاريخ استلام المفوضية للقوانين الانتخابية.

س/ الكل يطالب بانتخابات نزيهة وشفافة، هل هناك تخوف من أن هذه الانتخابات يمكن أن تجرى وتكون نتائجها غير نزيهة؟

ج/ لكي يتحقق شرط النزاهة في العملية الانتخابية يجب أن تتحقق المعايير الـ3 التالية وهي:

أولًا: الشفافية، أي إن المعلومات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ العملية الانتخابية متاحة للجميع ابتداء من القانون وانتهاء بالنتائج.

ثانيًا: الشمولية، أي إن قانون الانتخاب لا يقصي أحدا لأسباب سياسية أو عرقية ولا يتضمن تمييز سلبي يمس بحق المواطنة.

ثالثا: المصداقية، أي إن مخرجات العملية الانتخابية يجب أن تكون معبرة عن نسب المشاركة وعن أصوات الناخبين الفعلية ومنزهة عن التزوير.

وهنا يأتي دور اللجنة “6+6” القائمة على صياغة القوانين الانتخابية الـ3؛ إذ يجب عليها أن تأخذ في اعتبارها تلك المعايير عند صياغتها للقوانين ذات العلاقة، ومن ثم فإن جوهر النزاهة يكمن في الصياغة الدقيقة للقوانين الانتخابية، وهذه التخوفات يجب أن تنقل إلى اللجنة التي من المفترض أن تعمل على تبديدها وترسيخ المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

س/ ما هي حقيقة القوة القاهرة؟ وماهي الإجراءات التي اتخذت في سبيل تفادي تكرار مثل هذه التحديات مستقبلًا؟

ج/ مصطلح “القوة القاهرة” ورد في نص المادة الـ43 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وهي القوة التي تعيق تنفيذ عملية انتخابية وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال وتنتقص من المبادئ التي يجب أن تقوم عليها عملية التنفيذ.

وما حدث في انتخابات الـ24 من ديسمبر أن مجموعة من العوامل القانونية والسياسية والأمنية تشكلت مع انخراط المفوضية في تنفيذها للعمليات المقررة في ذلك الوقت، وهذه العوامل حالت دون أن تستكمل المفوضية مهامها بالخصوص، وكان بإمكاننا أن نستمر في عملية التنفيذ إلا أن المحصلة في النهاية ستكون عملية تفتقد إلى النزاهة وغير ذات مصداقية.

وسوف يتم الطعن فيها أمام القضاء ويبطل نتائجها وما لذلك من آثار سلبية على مستقبل الانتخابات في البلاد، أما اليوم فأعتقد أن البيئة السياسية والأمنية قد تحسنت مقارنة بالعام 2021، كما أن التوافق السياسي بين مجلسي النواب والدولة من شأنه أن يعزز من فرص نجاح العملية الانتخابية وتبديد المخاوف المتعلقة بتكرار ظاهرة القوة القاهرة، وسنعمل عن قرب مع اللجنة المعنية بصياغة القوانين الانتخابية لتفادي مسألة المطالبة بتعديل القوانين بعد إقرارها من السطلة التشريعية.

س/ هناك من يدفع بوجود تدخل أجنبي مؤثر في مسار العملية الانتخابية وأن هذا التدخل طال عمل المفوضية، هل هذا صحيح؟

ج/ للأسف هذا الأمر تقف وراءه بعض أجهزة مخابرات الدول التي لا ترى مصلحة لها في استقرار ليبيا ما لم يتحقق لها مرادها وأهدافها التي تخدم مصالحها، ويوجه بشكل أساسي إلى ضرب العملية الانتخابية، بزعم أن العملية الانتخابية والمفوضية مخترقة من قبل بعض الدول وهي التي تحدد مسار تلك الانتخابات ومن يترشح ومن لا يترشح.

هذا الادعاء عارٍ عن الصحة، فالمفوضية مؤسسة دستورية مستقلة لا يتدخل في عملها أيًا كان محليًا أو دوليًا، ولا تستطيع أي جهة أن توجه عملنا أو تؤثر فيه، فهذا الأمر بالنسبة لنا خط أحمر لا نسمح لأحد بتجاوزه مهما كانت صفته، فالمفوضية هي ملك الشعب الليبي وأمانة سلمت إلينا ويجب أن نحافظ عليها إلى أن يستلمها غيرنا.

كما نتأسف لبعض الشخصيات السياسية التي تسوق لهذا الأمر عن جهل وتتبنى رسائل المخابرات الأجنبية عن عدم وعي في توجيه خطابها إلى مجتمع ما زال يتلمس طريق الخلاص من أزمته الحالية، كم هي سعيدة أجهزة المخابرات الأجنبية، وهي ترى بعض النخب الليبية تسوق لرسائلها وتنوب عنها في بث سمومها في هذا المجتمع الذي تنقصه الخبرة في التعامل مع العالم الخارجي.

س/ هناك الكثير من الناشطين والنخب السياسية يتداولون في مداخلاتهم الإعلامية معلومات غير مؤكدة ذات علاقة بالعملية الانتخابية، فهل هذا الأمر يستقيم مع حرية التعبير عن مواقفهم السياسية؟

ج/ ما يطرح في مختلف وسائل الإعلام من قبل من يدعون بأنهم نخب ومطلعون على الشأن السياسي الليبي هو مجرد تحليلات واستنتاجات، أحيانًا تلمس الواقع وأحيانًا تغيب عنه كليًا، حتى أن بعض النخب السياسية العربية التي تظهر في وسائل الإعلام العربية انخرطت هي الأخرى في تقديم وطرح استنتاجات سطحية تنم على عدم درايتها واطلاعها بتفاصيل المسار السياسي والانتخابي في ليبيا، الأمر الذي يوقع الجميع فيما يعرف بـ”فخ المعلومات المضللة” التي يعاقب عليها القانون.

إن ممارسة التضليل على المواطن والناخب الليبي بطرق شتى ومختلفة لا يمكن أن يقيد بتشريع مهما وضعت من قيود وضوابط قانونية تتعامل مع هذه الفئة، وإنما يبقى الضمير والوازع الأخلاقي لدى تلك النخب هي من تحكم المعلومات التي تقدم للناخب بغض النظر عن مواقفهم السياسيةالداعمة أو الرافضة لإجراء الانتخابات.

س/ لقد واجهت المفوضية خطاب كراهية غير مسبوق، لم تواجهه أيًا من مؤسسات الدولة في الانتخابات السابقة والتي عرفت بـ “انتخابات الـ24 من ديسمبر”، ما هو موقفكم من هذا الخطاب؟ وما هي خططكم المعدة لمواجهة من ينشرون هذا الخطاب في الانتخابات المقبلة والمخطط عقدها هذا العام؟

ج/ نعم لقد واجهنا خطاب كراهية وفتنة لم يسبق له مثيل من قبل، سقطت فيه كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية وبرزت فيه قيم الحقد والكراهية والتشكيك في نزاهة المفوضية ومجلسها القائم، مورس هذا الخطاب من قبل شخصيات سياسية وإعلامية على السواء كانت رافضة لمجريات العملية الانتخابية في ذلك الوقت.

ونحن هنا لا نهتم للمواقف السياسية لأي مواطن ليبي مهما كانت صفته، فله حرية الاختيار والرأي والتعبير وإنما سنتصدى لمن يمارس خطاب الكراهية الذي من شأنه أن يمس من نزاهة العملية الانتخابية والقائمين عليها؛ إذ أن القوانين الانتخابية الليبية تجرم أفعال خطاب الكراهية ومن يقوم بنشر المعلومات المضللة.

وفي هذا الصدد نحن على استعداد لمواجهة منظومة خطاب الكراهية ومن يقف وراءها والتعامل مع هذا النوع من الممارسات السلبية غير الأخلاقية، وذلك من خلال إنشائنا لمركز حديث ومتطور للرصد الإعلامي قيد الإنجاز يعمل على متابعة الخطب والرسائل الإعلامية الصادرة عن تلك المنظومة ولها علاقة بالشأن الانتخابي.

كما انه لدينا تواصل وثيق مع الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ونحن بصدد وضع خطة مشتركة تهدف إلى رصد المحتوى الإعلامي ذي العلاقة بالعملية الانتخابية، ولن نتردد في إحالة كل من يمارس خطاب الكراهية مهما كانت صفته ومركزه السياسي إلى القضاء.

س/ هل وسائل التواصل الاجتماعي مستهدفة بالرصد مثل بقية الوسائل الإعلامية الأخرى؟

ج/ نعم، كنا نتأمل من الرواد والمدونين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تطبيق “فيس بوك” أن يكون لهم مساهمة إيجابية في نشر الوعي الانتخابي بين المواطنين الليبيين، وهذا ما حدث فعلًا في انتخابات الـ24 من ديسمبر؛ إذ أن العديد من الصفحات الداعمة لمسار العملية الانتخابية كانت لها بصمة إيجابية وردود افعال وطنية ساهمت بشكل جلي في الدفع بالمواطنين وتحفيزهم لممارسة حقوقهم السياسية والتي يأتي على رأسها حق الانتخاب.

وهنا أود أن اتوجه بالشكر والتقدير لأصحاب الصفحات التي ساهمت إيجابا في نشر الوعي الانتخابي وكان لهم دور بارز في نقل ونشر المعلومة الصحيحة بين المواطنين، ونتمنى منهم أن يستمروا في أداء واجبهم نحو وطنهم من خلال هذه الوسائل التي تعد اليوم من أقوى وسائل التأثير على توجيه الرأي العام.

وفي المقابل، كانت هناك صفحات تعمل ولازالت بشكل ممنهج على نشر خطاب الكراهية وهذه الصفحات محدودة العدد ولدينا معلومات كافية للتعامل معها من خلال تواصلنا مع المكتب الإقليمي للشركة “ميتا” وستكون مستهدفة بالرصد حال الشروع في تنفيذ العملية الانتخابية.

س/ ما رسالتك إلى الليبيين؟ وهل لديك ما تضيفه في هذا اللقاء؟

ج/ إن نجاح العملية الانتخابية هي محصلة تظافر جهود الجميع ونجاحها ليس وقفًا على المفوضية ومن يقودها؛ إذ أن الغاية من الانتخابات هو ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة واستقرار الوضع السياسي وفقًا لهذا المبدأ للانطلاق لاحقًا في بناء الدولة.

ومن ثم على الجميع أن يشترك في تحقيق هذه الغاية وصولًا للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد وتهدد كيانها منذ ما يقرب 10 سنوات، فعندما أرجع بالذاكرة لانتخابات الـ24 من ديسمبر أتأسف للمواقف السلبية التي وضعت المفوضية بمفردها أمام تحديات العملية الانتخابية.

فالكل وقف متفرجًا وكأن الانتخابات تحصل في دول أخرى غير ليبيا، وكانت معظم الأجواء السائدة سلبية لا تشجع على الاستمرار في استكمال تلك العملية غابت روح التفاؤل عند الشعب وتنكر من في السلطة لدعم المفوضية لولا روح الوطنية والإرادة القوية لدى القائمين على تنفيذ تلك الانتخابات والداعمين لها من الصفوف التالية في أجهزة الدولة المختلفة لما تحقق ما وصلنا إليه من مراحل في تلك الانتخابات.

أكاد أجزم أنها الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة السياسية عبر بوابة الانتخابات وإلا إن البوابات المحتملة الأخرى لن تكون في صالح مستقبل الوطن، بل سوف تعزز الانقسام السائد وتضع مستقبل البلاد في مهب الرياح ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بمصيرها ومصير الأجيال القادمة ونحن من جانبنا لن ندخر جهدًا في سبيل اغتنام هذه الفرصة ونجاح الانتخابات.

المرصد – متابعات