مقابل 250 ألف دينار.. القبض على متهم استأجر قاتلاً لإنهاء حياة ضحيته

ألقى مكتب البحث الجنائي طرابلس، القبض على مطلوب في قضية قتل، استأجر قاتلًا مقابل ربع مليون دينار لقتل ضحيته في قضية قتل وقعت بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، عبر حسابها على “فيسبوك” إن أعضاء مكتب البحث الجنائي تمكنوا من ضبط شخص قام باستدراج المجني عليه، ووضع كمين له من خلال جلبه لشخص آخر، حيث قام الأخير بقتله مقابل مبلغ قدره ربع مليون دينار ليبي.

وأضافت وزارة الداخلية، أنّه تم ضبط مجموعة من الأسلحة النارية بحوزة المتهم، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى المركز المختص.