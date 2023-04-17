شغلت الرأي العام..شاب ليبي يتواصل مع ذوي “أنور المالطي” المتواجد في نابولي

أخبارليبيا24

أكد الشاب الليبي رضوان عمر المقيم في إيطاليا العثور على الشاب أنور المالطي، الذي تم نشر فيديو له ويبدو في حالة صحية سيئة بأحد الأزقة في مدينة نابولي.

وقال عمر في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أرفقه بصورة مع الشاب المالطي :”الحمد لله بخصوص الأخ أنور المالطي تم العثور عليه وهو بصحة جيدة”.

وأضاف رضوان :”تم التواصل مع أهله وبإذن الله سوف نقوم بمايلزم مع، بارك الله في مجهودات ودعاء الجميع”.

وكان فاعل خير جزائري نشر مقطع فيديو للشاب المالطي ظهر في حالة نفسية سيئة حيث كان يقوم بحركات ويتلو بعض الآيات القرآنية ويتحدث بطريقة غير مفهومه.

وبعد تداول الفيديو المرئي الذي نشرة مقيم جزائري ووجهه نداء إلى الليبيون للتعرف على الشاب والتواصل مع ذوية ، وتقديم المساعدة له، وحل مشكلته، وتم التعرف على أسرته بعد تداول الفيديو فوراً، بينما ناشد البعض السلطات الليبية بالتدخل للعثور عليه وتقديم النساعدة له.