عن عملية تبادل الأسرى بين السعودية واليمن.. المنقوش: يخدم مصالح كل شعوبنا

علقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على عملية تبادل الأسرى بين السعودية واليمن قائلة إن هذا التوجه العربي العام نحو السلام والتعاون يخدم مصالح كل شعوبنا.

وقالت المنقوش في تغريدة لها بموقع “تويتر” “تصلنا صور مبهجة من المملكة السعودية والجمهورية اليمنية لعودة أسرى ومحتجزين من أبناء البلدين الشقيقين لذويهم” وأضافت “نثق اليوم أن هذا التوجه العربي العام نحو السلام والتعاون يخدم مصالح كل شعوبنا. والتقدير لرعاة جهود السلام المتواصلة كما نشيد بشجاعة القادة في البلدين”.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، عن وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، السبت، من بينهم 16 سعودياً، و3 سودانيين، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.