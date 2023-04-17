الصغير: الميليشيات فتحت الباب أمام البعض للالتحاق بالبعثات الدبلوماسية في الخارج

ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير إن الميليشيات بالفعل فتحت الباب أمام البعض للالتحاق بالبعثات الدبلوماسية بالخارج في الفترة الماضية عبر الرشاوي، أو من خلال الولاءات والقرابة.

الصغير وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف: “حين كنت أتولى منصب وكيل وزارة الخارجية، سعت الوزارة إلى إنهاء الفوضى في السلك الدبلوماسي وتقليل الأعداد التي تضخمت بشكل لافت مؤخرًا، وإنهاء مناصب مستحدثة وغريبة مثل ملحق قضائي وملحق اجتماعي، إلا أن حكومة فايز السراج السابقة أجهضت تلك الجهود”.