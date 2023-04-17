الدبيبة يصدر تعليماته بضرورة تسهيل إجراءات موردي المواشي واللحوم

أخبارليبيا24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته للمركز الوطني للصحة الحيوانية بضرورة تسهيل الإجراءات لموردي المواشي واللحوم.

وأوضح الدبيبة خلال لقائه عدد من موردي المواشي واللحوم في عدد من المناطق الليبية أن تسهيل الإجراءات يتم من خلال فتح ساحات جديدة بعد توفر الاشتراطات الصحية.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي للمساهمة في تسهيل الإجراءات خلال المدة القادمة.

وناقش الدبيبة مع موردي المواشي واللحوم الإجراءات المتخذة لتوريد المواشي إستعدادا لعيد الأضحى المبارك وذلك لتسهيلها.

وأعرب الموردين عن امتنانهم على اهتمام رئيس الوزراء بتوفير الأضاحي والاستماع للصعوبات التى تواجههم لتوريد الكميات المناسبة، لمساعدة المواطنين خلال عيد الأضحى.

واقتصرت الملاحظات على فتح عدد من الساحات بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية، وتسهيل عدد من الإجراءات المصرفية لفتح الاعتمادات المستندية للمربين.