إسماعيل: الحضور العسكري والسياسي للأتراك في المنطقة الغربية قوي جدًا

ليبيا – أكد المحلل السياسي إسماعيل السنوسي، أن وجود أطراف أخرى بارزة في المعادلة الليبية لا يعني التخفيف من وقع التقارب بين أنقرة والقاهرة، إذ سينعكس رأب الصدع بين البلدين بشكل إيجابي على المسار العسكري أولًا، ثم المسار السياسي تاليًا.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، أضاف: “أقول هذا لأن الحضور العسكري والسياسي للأتراك في المنطقة الغربية قوي جدًا، والجارة المصرية لديها نفوذ واسع على النخبة السياسية بشرق البلاد، وهاذين عاملين لا يمكن تجاهلهما”.

واسترسل قائلًا: “حتى نفوذ الدول الأخرى مثل روسيا والولايات المتحدة غالبا ما يتم عبر مصر وتركيا”، لافتًا إلى أن النفوذ الروسي يعتمد بشكل أو بآخر على مصر، بينما تظل تركيا ضمن حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال: إن الصراعات الأميركية الروسية لن تؤثر على الملف الليبي وأن التقارب المصري التركي نقطة حاسمة يجب الانطلاق عبرها لتحقيق مستوى من التعاون بين الشرق والغرب بما يضمن تنظيم الانتخابات في العام الحالي وبعدها توحيد مؤسسة الجيش.

وأردف أن الحل السياسي يحتاج إلى توافقات بين دول مجلس الأمن، لكنه يحتاج أكثر إلى مناخ إقليمي ليس فيه صراع، إنما نوع من ترتيب المصالح كما حصل بين فرنسا وإيطاليا في السنوات الماضية، وهو ما نحتاج إلى تكراره بين تركيا ومصر.