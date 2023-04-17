مركز مكافحة الأمراض الليبي يحذر من فيروس ماربورغ ويطالب بحظر السفر للدول الموبوءة

نشر مركز مكافحة الأمراض الليبي، اليوم الاثنين، تعميم بشأن تفشي مرض فيروس ماربورغ في تنزانيا، وغينيا الاستوائية وبوروندي.

ونبه المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تعميمه كافة المسافرين لهذه الدول على حظر السفر إليها إلا للضرورة القصوى.

وأوضح المركز أن على المسافرين إلى الدول الموبوءة بمرض فيروس ماربورغ لأسباب ملحة، اتخاذ الاحتياطات التالية:

• تجنب الاتصال بالمرضى الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى وآلام العضلات والطفح الجلدي وتجنب زيارة المناطق الموبوءة بالمرض في تلك الدول.

• تجنب ملامسة الدم وأي من سوائل الجسم للأشخاص الآخرين.

• تجنب زيارة الكهوف والمناجم التي تعيش فيها الخفافيش وتجنب ملامستها.

• تجنب ملامسة الحيوانات مثل الشمبانزي والغوريلا.

• يجب على المسافرين القادمين من الدولة الموبوءة عزل أنفسهم عن الآخرين والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية وإعلام الطبيب بالسفر إلى دولة موبوءة بمرض فايروس ماربورغ عند ظهور الأعراض التالية: الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والطفح الجلدي والتهاب الحلق والإسهال والضعف والقيء والم في المعدة أو نزيف غير مبرر من أي مكان بالجسم أو ظهور كدمات في الجسم أثناء السفر أو بعده حتى 21 يوماً.

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ونصح مركز مكافحة الأمراض الليبي بشدة كافة شركات الطيران بإخطار ركابها المسافرين من وإلى البلدان الموبوءة بالنقاط المذكورة أعلاه.