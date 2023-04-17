تفاصيل مثيرة في القبض على شخص غير سوي أخلاقيا في البيضاء

أفادت مديرية أم البيضاء، عن تمكن مركز شرطة المدينة من القبض على شخص غير سوي اخلاقيًا قام بمضايقة أبنة مواطن بالمدينة .

وبالتفاصيل أنه بتاريخ يوم الاحد الموافق 16 . 4 . 2023 حضر الى مركز شرطة البيضاء المدينة شخص يدعى (ص ع) من ضواحي مدينة البيضاء و ذكر فى شكواه بأنه اثناء دخوله الى مصرف الوحده البيضاء بعد ان ترك اسرته فى السياره حاول شخص مجهول مضايقة احد بناته كما يدل على أنه شخص غير سوي أخلاقيا وبعد تدخل المواطنين في الشارع هرب شخص و لم يتعرف عليه احد .

وبتعليمات مباشره من السيد مدير الأمن اللواء ا خالد البسطه حيث تم تكليف اعضاء تحريات مركز شرطه البيضاء المدينه بتكثيف التحري والبحث .

و على تمام الساعه 2 صباحا تم التعرف على الفاعل و يدعي (خ ز) وتم القبض عليه وبعد التحقيق اعترف بما نسب اليه وسوف يتم إحالة المحضر الي النيابه العامة من حيث الاختصاص .