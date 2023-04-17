النويري يبحث مع سفير ألمانيا آخر المستجدات السياسية في ليبيا

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب ‏فوزي النويري السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدد من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسُبل معالجتها بما يُحقق الاستقرار.

وكان سفير ألمانيا لدى ليبيا أكد خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز جاهزية المفوضية للانتخابات وتهيئة مناخ ملائم لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.