الشرطة تفك طلاسم قيام شخص مجهول بسرقة هواتف في الكفرة

اعلنت مديرية أمن الكفـــرة عن تمكن مركز شرطة المدينة من القبض على شخص من ذوي السوابق بتهمة سرقة هواتف محمولة وتعاطي المخدرات.

أنه بتاريخ يوم الإثنين الموافق 2023/4/10م حضر إلى مركز شرطة المدينة 2 من الجنسية الشتادية وابلغو شكواهم حول واقعة قيام شخص مجهول الهوية بسرقة هواتفهم المحمولة.

و فتح محضر بمعرفة وحدة التحقيق بالمركز وتم تكليف وحدة التحريات بالمركز بالبحث والتحري حول الواقعة ومعرفة الجاني وبنفس اليوم والتاريخ تمكن أعضاء مركز شرطة المدينة واعضاء التحريات من التعرف علـى الشخص المطلوب.

وتم إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته أداة تعاطي المخدرات وتبين بأنه يدعى (ع ب م) وهو من أصحاب السوابق الجنائية.

وبـ الإستدلال معه حول واقعة السرقة أعترف بما نسب إليه كما أعترف ببيع الهواتف إلى إحدى المحلات بالمدينة .

وبهذا اتخذت وحدة التحقيق الإجراءات القانونية حياله وتم إحالة القضية الى النيابة العامة من حيث الاختصاص.