المشري يشدد على لجنة 6+6 إنجاز التشريعات المطلوبة منها في أقصر الآجال

أخبارليبيا24

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أعضاء لجنة 6+6 على سرعة إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال.

واستمع المشري خلال اجتماعه أمس الأحد مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة للمجلس الأعلى للدولة، في طرابلس إلى وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين.

وتطرق رئيس المجلس إلى الآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إلى اللجنتين، وإلى المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها.

وأكد المشري عقد العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن.

وطالب رئيس المحلس بضرورة الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.