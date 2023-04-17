باشاغا يوجه بتسييل القيمة المالية المخصصة للوزارات لتنفيذ خططها

وجه رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بتخصيص وتسييل القيمة المالية المخصصة للوزارات لتنفيذ خططها. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة مع نائبه علي القطراني، ووزير الدولة للشؤون التشريعية محمد أبوزقية بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت لبحث خطة عمل الحكومة وانطلاق مشاريع التنمية في كافة ربوع ليبيا. وأصدر باشاغا تعليماته بتخصيص وتسييل قيمة تعاقدات غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة المرج، وأيضاً تخصيص وتسييل قيمة المشاريع المتعاقد عليها لصيانة محطة بوترابة لحل مختنق المياه.

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