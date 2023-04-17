نائب المبعوث الأممي ناقش مبادرة “باتيلي” مع أعضاء مجلس النواب

الوطن|رصد

ناقش نائب الممثل الخاص للأمين العام رايزون زنينغا مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” بشأن تمكين الانتخابات مع مجموعةمن أعضاء مجلس النواب اليوم يمثلون طرابلس وبنغازي ومرزق وورشفانة.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها أن أعضاء مجلس النواب طرحوا وجهات نظرهم حول التحديات السياسية والأمنية وغيرها من التحديات التي تمنع التقدم في ليبيا.

وأكدت البعثة الأممية أن الاجتماع ناقش تضمين آراء المجتمع المدني والمرأة والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية في معالجة العوامل التي تسببت في فشل الانتخابات في عام 2021.