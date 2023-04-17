محافظ مصرف ليبيا يشارك في المؤتمر السنوي للمصارف المركزية بجامعة كولمبيا الأمريكية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو، في المؤتمر السنوي السابع حول المصارف المركزية التي تنظمه جامعة كولمبيا الأمريكية.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن المؤتمر ناقش التحديات والاستجابات للتضخم والمخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على أعمال المصارف المركزية وأثر الحرب الأوكرانية الروسية على اقتصادات الدول وتأثيراتها على السياسات النقدية وأسعار الفائدة والتضخم.
وأشار المكتب الإعلامي للمصرف إلى أن المؤتمر حضره عدد من محافظي البنوك المركزية حول العالم.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، عقد أمس الأحد اجتماعا مع الفريق المكلف بالتنسيق مع البنوك العالمية، بعد أن أنهى اجتماعاته مع عدد من المصارف، حيث تسلم تقريرا حول مستجدات الأسواق المالية الدولية.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن إحاطة الفريق تضمنت أطر التعاون والتنسيق في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن الاجتماعات شملت بنوك: «JP Morgan» و«Citi Bank» و«Bank of New Yourk» و«Clear stream» و«Euroclear bank».
وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية المختلفة بين مصرف ليبيا المركزي والبنوك العالمية.
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