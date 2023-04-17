البعثة الأممية: البناني تقدم إلينا باقتراحات لإنجاز الانتخابات في ليبيا

التقى نائب المبعوث الأممي لدى ليبيا ريزدون زنينغا، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان عماد البناني، وفقا لبيان البعثة الأممية على “تويتر”.

وأفادت البعثة الأممية، في بيانها، بأن اللقاء يأتي في إطار المشاورات حول مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات.

وأوضحت البعثة الأممية، أن الطرفين ناقشا الدور المهم للأحزاب السياسية في خلق بيئة مواتية للانتخابات.

وأكدت البعثة الأممية، أن البناني استعرض وجهة نظر حزبه حول التحديات في المسار الانتخابي التي تحتاج إلى معالجة.

ولفتت البعثة الأممية، إلى أن البناني تقدم باقتراحات لتحقيق إطار قابل للتطبيق للانتخابات.