تعود إلى الإمبراطور هادريان..مصور من شحات يوثق العبث بأهم مخطوطة في المدينة

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وثق المصور من مدينة شحات علي الساعدي اليوم الإثنين، العبث بإحدى أهم المخطوطات الأثرية في المدينة.

وقال الساعدي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”في غياب الدولة و إهمال أهل المدينة تم العبث و إفساد و إتلاف أهم مخطوطة في شحات”.

وأضاف المصور في منشوره :”المنحوتة تعود إلى عهد الإمبراطور هادريان”.

وسبق للمصور علي الساعدي توثيق عدد كبير من التعدي على الآثار من كتابات وروسمات آملا من الجهات المختصة واهل المدينة وضع حد لها.

وآخر تلك الاعتداءات كانت كتابات أخرى على جدران مبنى مجلس القادة العسكريين الإغريق في آثار شحات.