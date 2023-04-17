تفاصيل مثيرة في القبض على امرأتــان ضمن عصابة الدعــارة في طبرق

اعلنت مديريــة أمــن طبــرق القاء القبــض علــى امرأتــان قامــن بسرقــة عمــارة بوســط البــلاد بعــد فــرارهن مــن مدينــة طبــرق.
وبعــد ورود بــلاغ لقســم البحــث الجنائــي بمديريــة أمــن طبــرق مفــاده (امرأتــان) قامــن بسرقــة مبلــغ مالــي وجهــاز محمــول ومقتنيــات عمــارة سكنيــة كانــن يعمــلان بهــا بأجــرًا.
وبعــد التحــرى وجمــع المعلومــات عــن المتهمــات بالقضيــة تبيــن بــأن المتهمــات فــي صــدد الخــروج مــن (مدينــة طبــرق) نحــو (مدينــة بنغــازي) وبكميــن محكــم بجهــود جبــارة تمكنــت وحــدة التحــرى والقبــض بقســم البحــث الجنائــي مــن إلقــاء القبــض عليهــن بمنطقــة (القرضبــة) علــى متــن مركبــة آليــة مستأجــرة لنقلهــن الــى بنغــازي.
وبالاستــدلال مــع الأولــي تبيــن بأنهــا تدعــي صــ.مــ.عــ (نيجريــة) الجنسيــة والثانيــة تدعــي مــ.حــ.طــ (نيجيريــة) الجنسيــة،أعترفــن بقيامهــن بعمليــة سرقــة العمــارة السكنيــة المذكــورة أعــلاه..
ومــن خــلال الاستــدلال اتضــح بأنهــن عقــب قيامهــن بالسرقــة كانــن ينويــان الذهــاب إلــى مدينــة بنغــازي والإقامــة بهــا، حيــث ألقــى القبــض عليهــن بنفــس وقــت القــاء القبــض علــى (عصابــة الدعــارة منــذ أيــام) بالمنطقــة الصناعيــة .
و اتضــح بأنهــن (ضمــن العصابــة) ،أعترفــن بمــا نســب اليهــن وتــم وضعهــن بالحجــز لإستكمــال الإجــراءات القانونيــة الأزمــة تمهيــداً لاحالتهــن الــى النيابــة العامــة للاختصــاص والتصــرف.
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