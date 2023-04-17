الشعاب: المفوضية ستكون على تواصل مع لجنة “6+6” لدعمها

اعتبر عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، أن التوافق الحاصل باللجنة المشتركة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية سيُعزز من فرص نجاح العملية الانتخابية المقبلة.

الشعاب وفي تصريح صحفي، أكد أن المفوضية ستكون على تواصل مستمر مع اللجنة المشتركة (6+6) لدعمها فنياً وتفاديا وقوع أخطاء فنية في القوانين الانتخابية كما حدث في القوانين السابقة.

وحول الجلسات التشاورية بين المفوضية واللجنة المشتركة، أوضح الشعاب أنها ستستمر بعد عيد الفطر، مضيفاً أن المفوضية لمست رغبة من اللجنة المشتركة في ذلك، كما شدد على أن الجميع حريصون على عدم المضي في قوانين انتخابية ضعيفة كما كان في السابق؛ عن طريق دراسة كل الملاحظات والمقترحات والتحديات وكيفية علاجها فنياً مع اللجنة المشتركة للخروج بقوانين قوية.