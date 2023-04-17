باتيلي يطلع مجلس الأمن على جهود البعثة الأممية في ليبيا غدًا

يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي غدًا الثلاثاء، عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت طرابلس.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها باتيلي إلى مجلس الأمن الدولي منذ طرح مبادرته في السابع والعشرين من فبراير الماضي، بشأن إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي يُفترض أن يطلع المجلس على ردود الفعل ونتائج لقائاته مع مختلف الأطراف.

ومن المقرر أن تتبع إحاطة باتيلي المفتوحة جلسة مشاورات مغلقة، حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك تحت الرئاسة الدورية لروسيا لشهر أبريل.

لجنة الجزاءات بشأن ليبيا

ويقدم خلال جلسة الغد أيضًا رئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا، المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، السفير كيميهيرو إشيكاني (اليابان)، إيجازًا عن أنشطة اللجنة.

وعقب طرح مبادرة بشان الانتخابات التقى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي العديد من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، في سياق حشد الجهود في سبيل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات هذا العام.

مبادرة باتيلي

وترتكز مبادرة باتيلي على وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

وتعتمد خطة باتيلي على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتسريع انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، حيث زار مؤخرًا دول جنوب ليبيا، لدعم هذا الانسحاب.

