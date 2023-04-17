القبض على شخصين قاما بسرقة منزل مواطن في بنغازي

اعلنت مديرية امن بنغازي تمكن “مركز شرطة الكويفية” اليوم الاثنين من القبض على شخصين قاما بسرقة منزل مواطن بمنطقة الكويفية ..

إستجابةً لشكوى مواطن ضد مجهول قام بسرقة عدد ثلاثة إسطوانات غاز طهي وبعض الاغراض وقام بالعبث بمحتويات المنزل مُستغلا خروجه من المنزل .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الكويفية اللواء محمد إمراجع الدرسي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ن.ض عبد السلام ميما البرغثي إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع المعلومات وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لتحديد هوية الفاعلين وتواجدهم بكورنيش الصابري بالقرب من محكمة شمال بنغازي كونهم يقومون بالإستعداد للأفطار مع بعض الأشخاص.

وتم إنتقال أعضاء التحريات رفقة أعضاء التحريات بمركز شرطة المدينة وتم ضبط الشخصين سالفا الذكر والإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين أن الاول يُدعى س.س.ح من مواليد 2000 والثاني يُدعى ع.ن.ح.من مواليد 2003 وإعترفوا بسرقتهم لمنزل الشاكي #وبالتعميم عليهم اتضح أنهم من ذوي السوابق ومطلوبون لدى القضاء وتم إحالتهم إلى النيابة العامة..