مركز الرقابة على الأغذية يغلق عددًا من مصانع الألبان بغريان بعد تعرض 5 أطفال للتسمم

ليبيا – أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إغلاقه عددًا من مصانع الألبان ومشتقاتها بمدينة غريان بشكل مؤقت بعد تعرض 5 أطفال للتسمم جراء تناولهم ألبان محلية الصنع.

المركز قال على لسان مدير مكتب الإعلام محمد الزيات في تصريح خاصة لقناة “الأحرار” أنهم قاموا بتحليل عينات من مصانع بمنطقة الهيرة بالمدينة، واتضح أنها تحتوي على مواد غير صالحة للاستهلاك، جراء انعدام المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وطرق التعقيم بالمصانع.

وأضاف: “المركز أمر بإتلاف الكميات بشكل فوري بعد الكشف عن تعرضها لسوء تخزين أدى إلى ظهور علامات تعفن”، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من المصانع داخل المدينة بعد إجراء حملة تفتيشية من قبل أجهزة الرقابة بالمركز.

وأوضح أن الزيات أن إدارة المركز أصدرت تعليماتها لكل المكاتب بإطلاق حملات تفتيشية على مصانع الألبان وسحب عينات منها للتأكد من سلامتها قبل بيعها للمستهلك، مؤكدًا استمرار المركز بأجهزته الرقابية في حملات تفتيش وحصر تلك المصانع.