المنقوش تعبر عن سعادتها بعودة محتجزين اليمن والسعودية لذويهم

الوطن| رصد
أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بالحكومة المنتهية، نجلاء المنقوش عن فرحتها بعودة أسرى ومحتجزين من السعودية واليمن لذويهم.
وقالت المنقوش في تغريدة عبر حسابها تويتر: “تصلنا صور مبهجة من المملكة السعودية والجمهورية اليمنية لعودة أسرى ومحتجزين من أبناء البلدين الشقيقين لذويهم.
وأضافت في تغريدتها: نثق اليوم أن هذا التوجه العربي العام نحو السلام والتعاون يخدم مصالح كل شعوبنا.
وختمت تغريدتها: “التقدير لرعاة جهود السلام المتواصلة كما نشيد بشجاعة القادة في البلدين”.
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