المنقوش تعبر عن سعادتها بعودة محتجزين اليمن والسعودية لذويهم

الوطن| رصد

أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بالحكومة المنتهية، نجلاء المنقوش عن فرحتها بعودة أسرى ومحتجزين من السعودية واليمن لذويهم.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر حسابها تويتر: “تصلنا صور مبهجة من المملكة السعودية والجمهورية اليمنية لعودة أسرى ومحتجزين من أبناء البلدين الشقيقين لذويهم.

وأضافت في تغريدتها: نثق اليوم أن هذا التوجه العربي العام نحو السلام والتعاون يخدم مصالح كل شعوبنا.

وختمت تغريدتها: “التقدير لرعاة جهود السلام المتواصلة كما نشيد بشجاعة القادة في البلدين”.