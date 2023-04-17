ليبيا الان

المنقوش تعبر عن سعادتها بعودة محتجزين اليمن والسعودية لذويهم

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بالحكومة المنتهية، نجلاء المنقوش عن فرحتها بعودة أسرى ومحتجزين من السعودية واليمن لذويهم.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر حسابها تويتر: “تصلنا صور مبهجة من المملكة السعودية والجمهورية اليمنية لعودة أسرى ومحتجزين من أبناء البلدين الشقيقين لذويهم.

وأضافت في تغريدتها: نثق اليوم أن هذا التوجه العربي العام نحو السلام والتعاون يخدم مصالح كل شعوبنا.

وختمت تغريدتها: “التقدير لرعاة جهود السلام المتواصلة كما نشيد بشجاعة القادة في البلدين”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك