نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الألماني آخر المستجدات السياسية في ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب‏ الليبي، فوزي النويري، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدد من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسُبل معالجتها بما يُحقق الاستقرار.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي طالبت الأجانب المقيمين على الأراضي الليبية بضرورة احترام ثوابت المجتمع.

ودعت اللجنة، في بيان نُشِر عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أمس الأحد، إلى تشديد القوانين ذات العلاقة بالدعوة للأديان الأخرى في ليبيا.

وأشادت لجنة الخارجية، بالمجهودات التي يبذلها عناصر الأجهزة الأمنية في محاربة الظواهر السلبية المختلفة، بالإشارة إلى حادث القبض على شبكة من الأجانب والليبيين تقوم بنشاط تبشيري بشكل سري في ليبيا.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب أن الدعوة لديانة أخرى يرفضها العرف الاجتماعي في ليبيا.

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