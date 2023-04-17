زينينغا يناقش مع عدد من أعضاء البرلمان عوامل فشل انتخابات 2021

ناقش نائب الممثل الخاص للأمين العام، “رايزدون زينينغا”، مبادرة الممثل الخاص للأمين العام “عبدالله باتيلي” بشأن تمكين الانتخابات مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب اليوم يمثلون طرابلس وبنغازي ومرزق وورشفانة.

ووفق تغريدة للبعثة الأممية عبر حسابها الرسمي على منصة “تويتر”، عرض أعضاء مجلس النواب وجهات نظرهم حول التحديات السياسية والأمنية وغيرها من التحديات التي تمنع التقدم في ليبيا.

وأضافت التغريدة، أن الاجتماع ناقش تضمين آراء المجتمع المدني والمرأة والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية في معالجة العوامل التي تسببت في فشل الانتخابات في عام 2021.