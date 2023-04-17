باشاغا يصدر عددًا من التفويضات المالية

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أصدر رئيس الحكومة الليبيية – المنبثقة عن مجلس النواب – فتحي باشاغا اليوم الإثنين، عدد من التفويضات المالية.

وشملت قرارات باشاغا التي أصدرها خلال لقائه مع نائبه علي القطراني تخصيص و تسييل القيمة المالية لتنفيذ خطط وعمل الوزارات.

وخصص رئيس الحكومة الليبية تسييل قيمة تعاقدات غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة المرج.

وخصص باشاغا أيضاً تسييل قيمة المشاريع المتعاقد عليها لصيانة محطة بوترابة لحل مختنق المياه.

وناقش رئيس الحكومة كذلك خلال الاجتماع بحضور وزير الدولة للشؤون التشريعية محمد أبوزقية عدة مواضيع تخص عمل الحكومة وكيفية إنطلاق مشاريع #تنمية_وطن في جميع ربوع ليبيا.