دومة: أي مقترح لتوطين المهاجرين في ليبيا مرفوض شكلاً ومضموناً

أكد عضو مجلس النواب، مصباح دومة، أن أي مقترح لتوطين المهاجرين في ليبيا مرفوض شكلاً ومضموناً.
وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “ليبيا دولة عبور وأي محاولة لتوطين المهاجرين في ليبيا مقترح مرفوض شكلاً ومضموناً”.
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أكد عضو مجلس النواب، مصباح دومة، أن أي مقترح لتوطين المهاجرين في ليبيا مرفوض شكلاً ومضموناً.
وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “ليبيا دولة عبور وأي محاولة لتوطين المهاجرين في ليبيا مقترح مرفوض شكلاً ومضموناً”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
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