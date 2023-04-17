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دومة: أي مقترح لتوطين المهاجرين في ليبيا مرفوض شكلاً ومضموناً

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو مجلس النواب، مصباح دومة، أن أي مقترح لتوطين المهاجرين في ليبيا مرفوض شكلاً ومضموناً.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “ليبيا دولة عبور وأي محاولة لتوطين المهاجرين في ليبيا مقترح مرفوض شكلاً ومضموناً”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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