دومة: أي مقترح لتوطين المهاجرين في ليبيا مرفوض شكلاً ومضموناً

أكد عضو مجلس النواب، مصباح دومة، أن أي مقترح لتوطين المهاجرين في ليبيا مرفوض شكلاً ومضموناً.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “ليبيا دولة عبور وأي محاولة لتوطين المهاجرين في ليبيا مقترح مرفوض شكلاً ومضموناً”.