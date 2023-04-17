باحث تركي: التوافق بين مصر وتركيا على دعم الانتخابات في ليبيا يعد فرصة ذهبية لتعزيز الديمقراطية

ليبيا – قال إسلام أوزكان باحث تركي متخصص في شؤون الشرق الأوسط إن التوافق بين مصر وتركيا على دعم الانتخابات في ليبيا يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

أوزكان وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أكد أن التوافق سيسهم في إجراء الانتخابات على نحو أكبر بفضل دعم الدولتين وتأييدهما للعملية الديمقراطية في ليبيا.

وأضاف أوزكان: “يمكن اعتبار التوافق بين مصر وتركيا على دعم الانتخابات في ليبيا فرصة ذهبية لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة في البلاد، إذ إن التعاون الإقليمي والدولي يمثل حجر الزاوية لبناء مستقبل أفضل لليبيا، والوصول إلى الانتخابات الحرة والنزيهة يعد أداة مهمة لتحقيق ذلك”.

ورأى الباحث التركي إمكانية تقديم مصر وتركيا العديد من الفرص للإسهام في نجاح العملية الانتخابية في ليبيا، من خلال دعم تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة.

وتابع أوزكان حديثه: “كما يمكن للدولتين الإسهام في بناء نظام سياسي قوي ومستقر يستند إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، مضيفًا: “من جهة أخرى، يمكن للأطراف الليبية الاستفادة من هذا التوافق لبناء جسور التفاهم والتعاون المشترك بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية”.

أوزكان رأى أن الأطراف الليبية يمكن أن ترحب بالتوافق بين مصر وتركيا، كونه يعزز الجهود السلمية لإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار، مع وجود تباين في الرأي بين الأطراف الليبية حول التفاصيل والشروط المحددة لهذا التوافق والدعم المقدم من الدولتين.