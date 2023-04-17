أمبية: كل من لديه عقار مسجل يحق له إصدار شهادة عقارية

الوطن|رصد

أكد رئيس القسم الإعلامي لمصلحة التسجيل العقاري عبدالله أمبية أن مصلحة التسجيل العقاري باشرت في التفعيل الجزئي لعمل المصلحة بإصدار أول شهادة عقارية بمقر إدارة التسجيل العقاري جنوب طرابلس وفق قرار التفعيل الصادر عن مجلس الوزراء رقم 587 لسنة 2022 بما لا يخالف أحكام قرار المجلس الانتقالي رقم (102) لسنة 2011.

وأضاف أمبية أن إجراءات التفعيل تقتصر على قبول وتسجيل صحائف الدعوى والأحكام القضائية النهائية وتسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية ومنح الشهادات والخرائط العقارية، والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية وتسجيل حق الإرث الشرعي للورثة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

وأشار رئيس القسم الإعلامي لمصلحة التسجيل العقاري إلى أن قرار التفعيل يشمل منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع قبول عقود شطب الرهن ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة.