«بن عطية»: كل عيون العالم على انتخابات تركيا.. وستؤثر في ليبيا

قال حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، إن هناك أحداثاً هامة تؤشر على تغييرات دولية، وبالتأكيد ستتبعها تغييرات بالمنطقة ومنها ليبيا، في مقدمتها الانتخابات في تركيا 14 مايو المقبل، حيث أن العالم كله عيونه على هذه الانتخابات، وفق تعبيره.

أضاف في تدوينة بفيسبوك، أن من بين هذه الأحداث أن «ماكرون فرنسا يدعو أوروبا الخروج من هيمنة أمريكا، وعودة العلاقات السعودية مع إيران، و الصين حاصرت تايوان، والهند تبيع نفط روسيا لكل دول العالم وامريكا عاجزة عن الردع، ومصر صنعت صواريخ لروسيا.».

وتابع مضيفاً لهذه الأحداث المصيرية: «فلسطين المحتلة تربك الكيان الصهيوني المختل التوازن، وتمرد عسكري اليوم في السودان، والعالم كله عيونه على انتخابات تركيا 14 مايو 2023.» وفق تعبيره.