باشاغا يثني على دور منتسبي وزارة الداخلية في استتباب الأمن

اجتمع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مع وكيل وزارة الداخلية رئيس غرفة التنظيم والطوارئ ويثنى على دور أفراد الداخلية في استتباب الأمن.

اجتمع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الإثنين بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة التنظيم والطوارئ بمدينة بنغازي فرج اقعيم.

وأطلع اقعيم رئيس الحكومة الليبية على أهم الأعمال التي تقوم بها غرفة التنظيم والطوارئ بمدينة بنغازي وما قامت به من أعمال وكيفية المحافظة عليها، خصوصًا الحدائق والمسطحات الخضراء والنظافة للشوارع والمظهر العام للمدينة.

ومن جانبه، أثنى باشاغا على دور أفراد وزارة الداخلية في مواجهة الأنشطة غير المشروعة بمدينة بنغازي وتوطيد الأمن والمحافظة على حياة المواطنين في مختلف المدن.