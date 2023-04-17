النويري والسفير الألماني يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ‏فوزي النويري، الاثنين، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مستجدات الوضع في ليبيا.

وجرى اللقاء الذي عقد بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدد من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسُبل معالجتها بما يُحقق الاستقرار.

ويأتي لقاء السفير الألماني مع النويري في إطار الجهود الرامية لحشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وأمل أن تتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري.