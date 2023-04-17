لاعب ليبي يتسبب في جدل قانوني في الدوري التونسي

تسبب اللاعب الليبي للنادي الصفاقسي التونسي محمد الجورني في جدل قانوني بالدوري بعد المباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد الرياضي ببنقردان يوم أمس الأحد لحساب الجولة الثالثة من مرحلة التتويج.

الجدل طُرح بعد أن أُشرك اللاعب الجورني، في المباراة ليكون اللاعب الأجنبي الخامس على أرضية الملعب، وهو ما يمنعه قانون الاتحاد التونسي الذي يفرض إشراك أربعة لاعبين على أقصى تقدير.

ويقول بعض المختصين في القانون الرياضي، إن النادي الصفاقسي وقع في خطأ إشراك اللاعب الليبي، اعتمادا على قانون قديم يعتبر اللاعب المغاربي محليا، وهو القانون الذي أُلغيَ بداية الموسم الجاري.

وتسود حالة من الغضب في الشارع الرياضي بصفاقس، بسبب الخطأ الذي يُتوقع أن يخسر بسببه الفريق نقاط المباراة التي فاز بها ما يهدد عودته إلى آخر ترتيب المجموعة.