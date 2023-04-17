اليوم.. باتيلي يقدم أمام مجلس الأمن الدولي إحاطة بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، عند الرابعة عصرًا بتوقيت ليبيا.

وتأتي إحاطة باتيلي عقب طرح مبادرته في السابع والعشرين من فبراير الماضي، بشأن إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يطلع باتيلي مجلس الأمن الدولي على ردود الفعل ونتائج لقاءاته مع مختلف الأطراف.

ومن المقرر أن تتبع إحاطة باتيلي المفتوحة جلسة مشاورات مغلقة، حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك تحت الرئاسة الدورية لروسيا لشهر أبريل.