بعد تخلي الجميع عنه.. أبوعجيلة مسعود أمام القضاء الأمريكي بدون محام

أعلنت عائلة المواطن الليبي المختـطف بوعجيلة مسعود، الذي سلمته حكومة الوحدة للولايات المتحدة، أن فريق المحاماة المتفق معه للدفاع عنه، اعتذر عن استكمال مهمته لعدم دفع المستحقات المالية المطلوبة .

وطالبت عائلة أبوعجيلة، الجهات التي تعهدت بدفع تكاليف فريق المحاماة وتخلت عن وعودها بالتدخل وتدارك الأمر قبل فوات الآوان، وذلك بعد أن اعتذر فريق المحاماة عن عدم استكمال مهامه في الدفاع عن أبوعجيلة لعدم دفع المستحقات المالية المطلوبة.

وأكدت العائلة في تصريحات نقلتها عنها وسائل إعلام مختلفة، أن أبوعجيلة يواجه حاليا القضاء والمحاكم الأمريكية دون محام.

وسبق أن تعدت عدة جهات رسمية وغير رسمية بالتكفل بدفع مساحقات فريق الدفاع الذي اختارته عائلة ابوعجيلة للترافع أمام القضاء الأمريكي، من بين هذه الجهات حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، والقوات المسلحة، وبعض الشخصيات التي تعهدت بدفع مستحقات فريق الدفاع إلا أنها جميعا لم تدفع المبالغ المطلوبة.

وكانت المحكمة الأمريكية التي يمثل أمامها أبوعجيلة مسعود، قد أجلت جلساتها في أكثر من مناسبة، واعتمد أبوعجلية في الجلسات السابقة على المحامية المكلفة من القضاء الأمريكي.

يشار إلى أن المريمي تم تسليمه للسلطات الأمريكية، بعد اختطافه من منزله في حي أبوسليم بالعاصمة طرابلس يوم 16 نوفمبر الماضي من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الانتماء، ونقله إلى مدينة مصراتة تحت سيطرة القوة المشتركة المقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بذريعة التحقيق في قضية لوكربي على الرغم من إقفال ملفها قانونيا وسياسيا بشكل نهائي، بناء على اتفاقية موقعة بين ليبيا وامريكا منذ أغسطس 2008، تمت المصادقة عليها من الكونغرس الأمريكي، واعتمادها من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن.

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