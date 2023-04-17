محمود عبد العزيز : محاربة سماحة المفتي ودار الإفتاء تُعني محاربة الإسلام

قال محمود عبد العزيز، أن محاربة سماحة المفتي ودار الإفتاء تُعني محاربة الإسلام .

وأشار عبد العزيز، في لقاء تلفزيوني أن من هاجموا المفتي ودار الإفتاء والإسلام السياسي يبكون الآن من التنصير.

وأضاف عبد العزيز، أن من حاربوا ما يسمونه “الإسلام السياسي” هم مشاركون في حملة التنصير في ليبيا.

وتابع عبد العزيز، قائلًا : أن المجتمع يحارب المتدينيين والمُصلحين ويغتالهم معنويًا، ويوشههم ويلصق بهم كل تهمة.

وأوضح عبد العزيز، أن الإسلام السياسي مصطلح استخباراتي بامتياز وأول من أطلقته المخابرات الأمريكية والغرض من هذا المصطلح هو ألا يتحدثوا فقط عن الإسلام، لأنهم يواجهون عناصر عصية على البيع وخذلان الوطن.