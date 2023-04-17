زنينغا يبحث مبادرة باثيلي مع ممثلين لمجلس النواب

بحث نائب الممثل الخاص للأمين العام زنينغا، مبادرة الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باثيلي، بشأن تمكين الانتخابات مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب اليوم الأثنين، يمثلون طرابلس وبنغازي ومرزق وورشفانة.

وعرض أعضاء مجلس النواب وجهات نظرهم حول التحديات السياسية والأمنية وغيرها من التحديات التي تمنع التقدم في ليبيا.

كما ناقش الاجتماع تضمين آراء المجتمع المدني والمرأة والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية في معالجة العوامل التي تسببت في فشل الانتخابات في عام 2021.