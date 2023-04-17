الدبيبة يشرف على حفل إحياء ليلة القدر في طرابلس

أشرف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على حفل إحياء ليلة القدر الذي أقيم اليوم في طرابلس، بحضور أكثر من 600 حافظ للقرآن الكريم من كل مناطق ليبيا.

واحتفى برنامج الاحتفال بالقراء الليبيين المتحصلين على التراتيب الأُولى في المسابقات الدولية، إضافة إلى المُجازين في حفظ القرآن لعام 2022-2023.

وفي كلمة للدبيبة أكد أن ّ الحكومة ترفع مقام حُفّاظ القرآن في الصف الأول، متوجهاً بخطاب إلى العلماء والوعاظ والأئمة، ومن لهم صلة بالعمل الإسلامي، أن يوحدوا صفوفهم، محذراً من الخلاف الظاهر، مشدداً على أهمية توقير العلماء وإجلالهم.