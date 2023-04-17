السفارة الليبية بالسودان تصدر تحذيرًا للجالية وتوضح طرق التواصل معها

جددت السفارة الليبية لدى السودان، تحذيرها لأفراد الجالية الليبية، بضرورة تجنب الخروج والحركة في الأماكن التي تطالها الاشتباكات في السودان، إلى حين توفير ممرات آمنة تسعى الأطراف الدولية والإقليمية، إلى فتحها للمدنيين في أقرب وقت، وفتح المجال الجوي.

وأوضحت السفارة الليبية بالسودان، في بيان لها إنه في حال الاستغاثة أو النجدة يمكن لأبناء الجالية التواصل معنا عبر نظام الاتصال العادي أو “واتساب”.

وتابعت السفارة الليبية بالسودان، تأكيدها أن كافة أبناء الجالية الليبية والطلبة الدارسين والعاملين بالبعثة الدبلوماسية الليبية بخير.

وشددت: مستعدون للتعامل مع التطورات على جميع المستويات، وأضافت: نطمئن أهلنا في ليبيا بأننا لم تتلق أي نداءات استغاثة أو بلاغات.