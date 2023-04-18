النائب العام يأمر بحبس 38 متهمًا ببيع لحوم فاسدة

الوطن|وصد

أخذت سلطة التحقيق وأعضاء النيابة العامة المنسبون إلى نيابة النظام العام في نطاق محكمة استئناف الخمس في ممارسة إجراء الانتقال إلى محال بيع اللحوم والإشراف على أعمال منسوبي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي.

وكشفت إجراءات الانتقال إلى الأماكن وضبط الأشياء ومعاينة السلعة، عن غياب الاشتراطات الصحية في واحد وستين محلاً لبيع اللحوم، وصحة واقع تسويق ألف و787 كيلوجرام من اللحوم الفاسدة.

هذا وأسفرت إجراءات جمع الأدلة عن صحة نسبة الوقائع المجرمة إلى ثمانية وثلاثين متهمًا، وبذلك انتهت سلطة التحقيق إلى الأمر بحبسهم احتياطيًا.