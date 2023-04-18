ممثلون عن “أحزاب سياسية” يناقشون مع زينينغا أوجه قصور في “التعديل الدستوري الـ 13”

تحدث ممثلون عن عدد من الأحزاب الليبية عما اعتبروه «أوجه قصور» في التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب في 7 فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رايزدون زينينغا، أمس الإثنين، مع ممثلين عن تجمع الأحزاب السياسية «ليبيا النماء، والتغيير، والعدالة والبناء، والتكنوقراط، والجبهة الوطنية، والعمال الوطني»،

وبحسب بيان نشرته صفحة البعثة الأممية على “فيسبوك” جاء الاجتماع لمناقشة المسار الشامل الذي ينتهجه الممثل الخاص للأمين العام بشأن الانتخابات.

وأفاد البيان بأن الحضور تبادلوا الأفكار حول تجنب تكرار العوامل التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021. كما دعوا إلى نظام انتخابي يشمل الأحزاب السياسية، مشددين على أهمية مراعاة آرائهم في صياغة الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات، حيث تبادلوا الاقتراحات في هذا الصدد.

وبدوره، شكر نائب الممثل الخاص للأمين العام الحضور على مقترحاتهم وأفكارهم المدروسة وأثنى عليهم لإشراك المرأة وترقيتها إلى مناصب عليا..